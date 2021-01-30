برلماني: طلبات المواطنين مشروعة وتتوافق مع رؤية الدولة.. فيديو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك حالة من الحماسة لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب منذ اليوم الأول لحلف القسم.





وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النظرة الإيجابية من المواطنين لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعكس الروح والتحدي والمصداقية وصدق نوايا النواب لأن يستطيعوا أن يكونوا علي قدر كبير من المسئولية.





وأشار: «نستشعر قيمة وجودنا دخل مجلس النواب، وأن هذا الجيل يحمل علي عاتقة نجاح تجرية فريدة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر»، موضحا أن الإحساس بالمسئولية هو بدايات النجاح، معقبا أن النجاح سوف يكون نتيجة ما سوف يقدمه النواب للمواطنين وفى نهاية كل دور انعقاد سنقدم كشف إنتاج عما قدمه النواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.



