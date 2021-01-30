ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صدمة لـ محمد الباز على الهواء.. وفاة سيدة أثناء تواصل فريق إعداد اخر النهار معها.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 10:38 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
Advertisements
إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز، رسالة من أحد المواطنين يستغيث من أجل مساعدة إحدى السيدات المصابات بالسرطان.

وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، فريق الإعداد يحاول حاليا الوصول إلى السيدة من أجل عرض مشكلتها على الهواء.

وأثناء عرض حالتها جاءه خبر وفاتها عن طريق فريق الإعداد، قائلا:" انقل لكم خبر وفاة السيدة..ادعوكوا إلى مساعدة أولادها الآن".
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دب يحاول التسلل لمنزل .. ومالكه يكتفي بالتصوير والضحك.. فيديو وصور

سقطة جديدة للإعلام التركي.. وثيقة "مزورة" تكشف المستور عن فضائح الجماعة الإرهابية.. فيديو

في عيد ميلاد عبلة الكحلاوي.. استشهاد زوجها سر نجاحها في العمل الخيري

أخبار التوك شو.. أبو العينين يقدم التحية لـ فناني مصر ومثقفيها.. أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. يصلي لضحايا كورونا.. بايدن: أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا بخصوص لقاح كورونا.. ومشادة بين ضيوفه على الهواء

ترشيحاتنا

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

شاهد.. تعليق لميس الحديدي على استقبال بعثة الأهلي في الدوحة

صدمة لـ محمد الباز على الهواء.. وفاة سيدة أثناء تواصل فريق إعداد اخر النهار معها.. شاهد

رأفت الهجان.. بطل الظل وعلاقته بـ «لوسي ابن طنط فكيهة»

يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس في يوم زفافها ببني سويف

بعد رحيله .. كواليس إصابة محمد الصغير بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها