صدمة لـ محمد الباز على الهواء.. وفاة سيدة أثناء تواصل فريق إعداد اخر النهار معها.. شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز، رسالة من أحد المواطنين يستغيث من أجل مساعدة إحدى السيدات المصابات بالسرطان.وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، فريق الإعداد يحاول حاليا الوصول إلى السيدة من أجل عرض مشكلتها على الهواء.وأثناء عرض حالتها جاءه خبر وفاتها عن طريق فريق الإعداد، قائلا:" انقل لكم خبر وفاة السيدة..ادعوكوا إلى مساعدة أولادها الآن".