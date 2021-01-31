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فن

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

الأحد 31/يناير/2021 - 08:03 ص
زيزي بدراوي
زيزي بدراوي
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، أو فدوى جميل عبد الله البيطار، التي رحلت في 31 يناير عام 2014، بعد صراع مع المرض. 

بدأت زيزي البدراوي، مشوارها الفنى بخطى ثابتة، وتميزت بأسلوبها الخاص، بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957، واليوم إذ تحل ذكرى ميلادها نرصد أهم محطة فى حياتها.


في حياة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي زوجان، الأول هو المخرج عادل صادق، والذي التقته حينما رشحها لبطولة فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 مع المطرب اليمني أحمد قاسم.

الزواج تم قبل بدء تصوير الفيلم، الذي لم يلق نجاحًا مذكورًا، وبرغم ذلك استطاعت زيزي أن تتحدى الفشل وتنطلق نحو النجومية حتى أصبحت من كبار فنانات الستينيات، ولكن زواجها من المخرج المصري لم يستمر طويلًا وحدث الانفصال، وأعلنت بعدها عن ندمها على هذه الزيجة.

الفنانة الراحلة تزوجت بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، والذي أحبته كثيرًا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.
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