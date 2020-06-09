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فن

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. قصة رحيلها المأساوية بسبب التدخين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:56 ص
زيزي البدراوي
زيزي البدراوي
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سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، أو فدوى جميل عبد الله البيطار، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1944، ورحلت 31 يناير عام 2014، بعد صراع مع المرض. 

بدأت زيزي البدراوي، مشوارها الفنى بخطى ثابتة، وتميزت بأسلوبها الخاص، بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957، واليوم إذ تحل ذكرى ميلادها نرصد أهم محطة فى حياتها. 


ابتعدت زيزي البدراوي، عن الفن لسنوات طويلة ثم عادت مرة أخرى في أواخر الثمانينيات، ولكن هذه المرة إلى التليفزيون، حيث قدمت العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منذ ذلك الوقت وحتى رحيلها، من أهم هذه المسلسلات التى قدمتها الفنانة الراحلة: «ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني».

لم تعمل «زيزي» بعد عودتها للساحة الفنية مجددا، في السينما إلا مرات معدودة، كان آخرها في فيلم «على جنب يا أسطى»، وكانت «البدراوي» قد ذكرت في أحد الحوارات الصحفية أنها كانت تدخن بشراهة حتى انها كانت تدخن 100 سيجارة يوميًا على حد قولها، وبالفعل رحلت بعد اصابتها بسرطان الرئة نتيجة لعنة التدخين.

تدهورت حالة زيزي البدرواي، الصحية بصورة سريعة جدا، بدأت أولا بمتاعب في القلب وضيق في التنفس، ثم تلى ذلك إصابتها بالشلل الرعاش والتي تم نقلها الى مستشفى بدران بالدقي وتتدهور الحالة ويأتي سرطان الرئة ليكون مكملا على الباقية الباقية منها لترحل زيزي في عام 2011 متأثرة بالمرض اللعين.

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