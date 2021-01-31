انسحاب محاميين من فريق ترامب قبل بدء محاكمته في الكونجرس

فقد الرئيس السابق دونالد ترامب كبير محامي المساءلة قبل أيام فقط من بدء محاكمته، أكد ذلك شخص مطلع على استراتيجيته القانونية.





وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن بوتش باورز، المحامي في ساوث كارولينا الذي قيل إنه كان من المقرر أن يلعب دورًا رئيسيًا في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس السابق، لم يعد الآن مع الفريق، وكذلك ديبورا باربييه، محامية أخرى من ساوث كارولينا.





أثار قرار باورز وباربييه بعدم الانضمام إلى الفريق أسئلة فورية، سواء حول ما دفعهما إلى الانفصال ومن سيلعب دور المحامي لترامب عندما تبدأ محاكمة العزل في أوائل فبراير.





واجه ترامب صعوبة في العثور على مساعدة قانونية لإقالته الثانية، حيث قال بعض المحامين الذين عملوا في محاكمته الأولى إنهم لن يفعلوا الشيء نفسه.





وتم الإعلان عن تعيين باورز لأول مرة من قبل حليف ترامب وسناتور ساوث كارولينا ليندسي جراهام. محامٍ جمهوري قديم، مثل باورز محافظي ساوث كارولينا السابقة. مارك سانفورد ونيكي هايلي، ولديهما خبرة في قانون الانتخابات.





كما عينت المنافذ الإخبارية في ساوث كارولينا المحامين جريج هاريس وجوني جاسر كجزء من فريق مساءلة ترامب، على الرغم من أن مساعدي ترامب لم يؤكدوا رسميًا مطلقًا من سيمثل الرئيس السابق.



