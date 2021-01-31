ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انسحاب محاميين من فريق ترامب قبل بدء محاكمته في الكونجرس

الأحد 31/يناير/2021 - 04:46 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
فقد الرئيس السابق دونالد ترامب كبير محامي المساءلة قبل أيام فقط من بدء محاكمته، أكد ذلك شخص مطلع على استراتيجيته القانونية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن بوتش باورز، المحامي في ساوث كارولينا الذي قيل إنه كان من المقرر أن يلعب دورًا رئيسيًا في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس السابق، لم يعد الآن مع الفريق، وكذلك ديبورا باربييه، محامية أخرى من ساوث كارولينا. 

أثار قرار باورز وباربييه بعدم الانضمام إلى الفريق أسئلة فورية، سواء حول ما دفعهما إلى الانفصال ومن سيلعب دور المحامي لترامب عندما تبدأ محاكمة العزل في أوائل فبراير.

واجه ترامب صعوبة في العثور على مساعدة قانونية لإقالته الثانية، حيث قال بعض المحامين الذين عملوا في محاكمته الأولى إنهم لن يفعلوا الشيء نفسه.

وتم الإعلان عن تعيين باورز لأول مرة من قبل حليف ترامب وسناتور ساوث كارولينا ليندسي جراهام. محامٍ جمهوري قديم، مثل باورز محافظي ساوث كارولينا السابقة. مارك سانفورد ونيكي هايلي، ولديهما خبرة في قانون الانتخابات.

كما عينت المنافذ الإخبارية في ساوث كارولينا المحامين جريج هاريس وجوني جاسر كجزء من فريق مساءلة ترامب، على الرغم من أن مساعدي ترامب لم يؤكدوا رسميًا مطلقًا من سيمثل الرئيس السابق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يحذرون ترامب من العفو عن نفسه وحلفائه وأسرته

ترامب يرفع السرية عن تحقيقات FBI حول صلاته المشبوهة بروسيا

ترامب يختار المحامي بوتش باورز للدفاع عنه خلال محاكمة العزل

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب مهلة أسبوعين للاستعداد لمحاكمته

السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن

السجن أو ملعب الجولف.. محاكمة القرن تحدد مصير ترامب.. قطب العقارات السابق في مواجهة مفتوحة أمام الديمقراطيين داخل أروقة مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

أحمد نادر السيد: سعيد بتوقيعي للزمالك

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

بيعرف يسجل في الكبار.. أرقام مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

خالد مرتجي: أبوتريكة لن يتمكن من زيارة فريق الأهلي.. اعرف السبب

رئيس وزراء بريطانيا يعين خطيبته في منصب كبير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو

تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو