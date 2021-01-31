سالي عاطف تكتب: لماذا يتعمد موسيفيني إثارة غضب جنوب السودان؟!

في واقعة ليست هي الأولى من نوعها، أثار رئيس دولة أوغندا يوري موسيفيني غضب شعب جنوب السودان، حيث ألقى الأسبوع الماضي خطابا شعبيا بمناسبة انتصار كمبالا الـ 35، وقد وجه حديثه للسودان الدولة التي قال إنها أكبر من دولة أوغندا بقدر إحدى عشر مرات، وأضاف متسائلا لماذا يسمون أنفسهم عرب وبعدها وجه كلامه لشعب جنوب السودان الذي وصف بشرتهم بأنها زرقاء وليست سوداء.





وذلك أثار غضب الحكومة بدولة الجنوب والتي طلب مكتب الرئيس سلفاكير ميارديت من مكتب الرئيس الأوغندي أن يفسر ويوضح ما الذي يعنيه بأن سكان جنوب السودان من أصحاب البشرة الزرقاء.





والغريب أن موسيفيني أصبح يتعمد إثارة المشاكل والجدل مع أهل جنوب السودان، فقبل فترة أيضا أثار حديثه سخرية الحاضرين بمؤتمر صحفي، حين قال إن دولة الجنوب معمل يخرج أسوا القيادات السياسية.





والسؤال هنا، لماذا يتعمد موسيفيني إثارة البلبلة بين الدولتين، بعدما أصبح الجنوب قريبا من شمال السودان مع العلم أن المواطن الأوغندي يعيش بحرية كاملة واحترام في جوبا، وهل هناك خبايا ونوايا تأتي وراء هذا الكلام؟، ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد، فقد أثارت تصريحاته غضب شعب الجنوب الذي استنكر كلامه في وصف غير موجود فلا يوجد ما يسمي ذوي البشرة الزرقاء.





وهناك لا بد أن أشير إلى أن جنوب السودان وأوغندا كانت تربطهما علاقات قوية منذ سنوات، فكان العدو الأول لهما هو السودان فقد حاربا معا حتي استقلال الجنوب في عام ٢٠١١، و لكن المشكلة الكبيرة هي أن للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أطماع كبيرة في خيرات الجنوب الذي تعد مساحته ثلاث مرات مساحة أوغندا ينعم بالخيرات علي رأسه البترول فهناك أقاويل تثير تورطه بحادث مقتل الزعيم الدكتور جون قرنق دي مبيور عام 2005.





تري هل الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الخلافات وينتهي شهر العسل و المصالح بين الدولتين الذين يشتركان في الحدود و تعتمد دولة الجنوب بشكل كبير علي السلع والمنتجات الأوغندية و كذلك التعليم و الصحة أم ماذا سيحدث؟.