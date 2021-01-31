إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر - أسيوط الزراعي بالقرب من مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أسماء أحمد خليفه 23 سنة، مريم شريف أمين 24 سنة، ياسر علي إبراهيم 40 سنة، محمود عزمي جمال 39 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، يوسف السيد رزق 15 سنة مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، طه جمعه خليفه 22 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عبد الفتاح عبدالعظيم 22 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.





كما نقلت سيارات الإسعاف فرجاني فرج الله سيد "69 سنة" مصابًا بجرح قطعي بالرأس 10 سم، إيمان عوض السيد 20 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأثنى مجهولة الاسم والهوية مصابة بالغيبوبة، وجميعهم مقيمون بقرية الزاوية بمركز ببا.



