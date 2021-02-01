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محافظات

يشارك فيها الجميع.. قصة "التكية" ملتقى الغرباء وعابري السبيل بسانت كاترين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:42 ص
إعداد الطعام للمسافرين
إعداد الطعام للمسافرين
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ايمن محمد
أطلق سكان سانت كاترين  مبادرة " التكية " لإعداد الطعام للمسافرين و عابري السبيل والمحتاجين  وتقديم وجبات ساخنة لهم يوميا وذلك في النادي الاجتماعي بسانت كاترين.

يقول محمد فتيح من شباب قبيلة الجبالية وادمن صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة  أنه في عمل الخير يتنافس المتنافسون  من أجل إعداد الطعام يوميا لعابري السبيل و الغرباء.

وقد أطلق عليها سكان سانت كاترين اسم تكية سانت كاترين حيث أن  فكرة التكية موجودة في تاريخ مصر  والهدف منها تجهيز الطعام للمحتاجين.

وقدم القائمون علي المبادرة الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين للموافقة علي المبادرة  من أجل تخفيف معاناة وتداعيات فيروس كورونا على السياحة.

واضاف سليمان الجبالي من أبناء قبيلة الجبالية بسانت كاترين أن المبادرة لاقت استحسانا من سكان سانت كاترين والجميع مشاركون فيها من أجل إعداد الطعام لعابري السبيل.

 وكانت تأثرت حركة السياحية في سانت كاترين بجائحة فيروس كورونا العالمية و انحصرت حركة السياحة في جميع الأنشطة السياحية.

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يشارك فيها الجميع.. قصة "التكية" ملتقى الغرباء وعابري السبيل بسانت كاترين
يشارك فيها الجميع.. قصة "التكية" ملتقى الغرباء وعابري السبيل بسانت كاترين
يشارك فيها الجميع.. قصة "التكية" ملتقى الغرباء وعابري السبيل بسانت كاترين
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