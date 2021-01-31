«ميمز» السيناتور بيرني ساندرز تتحول إلى مصدر إلهام لفناني المكسيك

عرضت قناة "يورونيوز"، تقريرا عن ما قامت به ورشة بينياتا المكسيكية، من إعادة إنشاء "ميمز" لصورة ساخرة للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز .









وتصور الميمز المعروضة سيناتور فيرمونت خلال حضوره حفل تنصيب جو بايدن، حيث يرتدي كمامة وسترة شتوية ثقيلة وقفازات منقوشة.











ويقول صاحب الورشة: "الناس يحبون هذه الصورة، ليس من باب السخرية وإنما لدلالتها وعرضها الأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس".









وحصل السيناتور بيرني على إعجاب الكثيرين وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها في حفل تنصيب بايدن، ولم يتوقع أحد أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، صاحب القفازات الملونة، سوف يسرق الأضواء على تويتر.





وارتدى السياسي الأمريكي ساندرز، سترة بسيطة، كان يرتديها من قبل في حملته الانتخابية، وقفاز بألوان مميزة وغريبة، قالت معلمة من ولاية فيرمونت إنها صنعتهما خصيصًا له.





وقد أثارت ملابس ساندز والقفازان، التعليقات المضحكة على مواقع التواصل، وقال معظم المغردين إنها طلة غير مناسبة لحفل تنصيب، وبدأ الجميع يتسابق ببرنامج الفوتوشوب في وضع ساندرز في مشاهد الأفلام والحفلات الموسيقية من منطلق السخرية.