تسبب رعبا للأطفال.. أهالي روض الفرج يستغيثون من الكلاب الضالة

ارسل القارئ أحمد سامي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.





وقال سامي في شكواه نعاني نحن سكان شارع بديع من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت سيدة منذ فترة.





وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي روض الفرج لكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفه بسكان المنطقة.





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