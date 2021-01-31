بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ".





ولفتت مي عمر الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام طويل باللون الهافان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت مي عمر بوت طويل للغاية يصل إلي حدود الركبة وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة الحجم قيمة وأنيقة، فيما تزينت ببعض قطع الإكسسوارات البسيطة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.



