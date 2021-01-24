شاهد.. مي عمر بالفستان الأبيض مع أحمد زاهر من مسلسل لؤلؤ

نشرت الفنانة مي عمر، عدة صور لها مع الفنان احمد زاهر من مسلسل "لؤلؤ" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:





ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



