الإعلان عن أكبر دورة رمضانية بمركز فايد بالإسماعيلية

أعلنت الصفحة الرسمية للنائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، عن تفاصيل إطلاق أكبر دورة رمضانية علي مستوي الدائرة الثالثة / فايد بالتعاون مع النائب / سامي سليم.

ويتعاون النائبان مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

علي إقامة الدورة الرمضانية لعام 2026.

حيث ينطلق موعد التقديم من الأحد 8 فبراير حتى الجمعة 13 فبراير، بمراكز الشباب والرياضة بـ (فايد – أبو صوير – القصاصين – التل الكبير).



وبحسب شروط المشاركة، يسمح بمشاركة جميع الفرق (مراكز شباب – أكاديميات – فرق جماهيرية - فرق خاصة)، السن المسموح به من 18 إلى 40 سنة،

الاشتراك مجاني لجميع الفرق، كل فريق يلتزم بتقديم كشف بأسماء اللاعبين (الاسم – الرقم القومي – رقم الهاتف)، عدد اللاعبين المقيدين بكل فريق 8 لاعبين فقط.

يشار الي تحكيم المباريات من خلال حكام تابعين للجنة الحكام المصرية.

كما يتم الإعلان عن قواعد لجنة التحكيم بعد إجراء القرعة.

وتمنح جوائز قيمة للفائزين بالمركزين الأول والثاني.





