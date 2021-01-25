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مرأة

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:40 ص
مي عمر
مي عمر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من مسلسل لؤلؤ الذي يعرض الأن على القنوات الفضائية.

خطفت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان زفاف طويل للغاية و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز الفستان بأنه مصنوع من القماش الراقي و المطرز الذي زاد من جاذبيتها.

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حمل فستان زفتف مي عمر في مسلسل لؤلؤ توقيع مصمم الأزياء العالمي MICHAEL CINCO، وأكملت إطلالتها بأكسسوارا شعر مميز فيما ارتدت طرحة متناسقة مع الفستان مما منحها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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