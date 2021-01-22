بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر ، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.





وتألقت بها مي عمر ، بقميص قصير وجذاب باللون الأبيض، ومرتدية معه شنطة يد باللون الجملي، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض لإكمال ظهورها.





كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تكشف جمالها، ورفعت خصلات بسيطة من شعرها لتبرز جمال ملامحها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها .



