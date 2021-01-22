ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:57 م
مي عمر
مي عمر
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وتألقت بها مي عمر، بقميص قصير وجذاب باللون الأبيض، ومرتدية معه شنطة يد باللون الجملي، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض لإكمال ظهورها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تكشف جمالها، ورفعت خصلات بسيطة من شعرها لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة لافته داخل السيارة

بإطلالة جذابة.. مي عمر تخطف الأنظار على إنستجرام

بفستان جذاب.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة لافتة.. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ضفيرتين.. مي عمر بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

بالكاجوال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

باتشيكو يكشف سبب خروج أحداد وعلاء من قائمة مواجهة أسوان

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

مشادة وحالة مثيرة للجدل وهجوم فرج عامر .. التعادل يحسم لقاء سموحة وبيراميدز

تطور مفاجئ.. سانت إيتيان يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد مقابل 78 مليون جنيه

بعد نزيف النقاط المتواصل .. أول تعليق من بيراميدز بعد السقوط أمام سموحة

لأداء العمرة.. السعودية تصدر مجموعة من القرارات العاجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 دقائق.. تعلمي الخطوات الصحيحة لوضع الكونتور كالمحترفين

بـ الفرو الأبيض.. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام