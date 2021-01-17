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فن

مى عمر تتصدر تريند تويتر بـ "لؤلؤ".. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
صدى البلد
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سيد احمد
تصدرت الفنانة مى عمر، تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ودشن عدد كبير من مستخدى تويتر هاشتاج "مى عمر" و"لؤلؤ" وذلك تفاعلًا مع مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يتم عرضه علي العديد من القنوات الفضائية.

 وتصدر الهاشتاجان قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 




مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.


وفي إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

 
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