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فن

شغفي منذ أن كنت صغيرة.. مي عمر تمارس الفروسية

السبت 16/يناير/2021 - 06:19 م
مي عمر
مي عمر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر بالصور وهي تمارس الفروسية في منطقة صحراوية وعلقت قائلة: "شغفي منذ أن كنت فتاة صغيرة".

وشاركت مي عمر مؤخراً في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين. 
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