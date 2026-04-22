أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتل جندي فرنسي متأثرا بإصابته في هجوم لحزب الله جنوب لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في باريس، حيث استغل الرجلان الاجتماع للدفع نحو الاستقرار في جنوب لبنان وحشد الدعم لبلد لا يزال يعاني من آثار أسابيع من الحرب.

قال سلام، في تصريح له عقب اجتماعهما مساء الثلاثاء، إن لبنان سيحتاج إلى 500 مليون يورو خلال الأشهر الستة المقبلة لمعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاع، في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل لمدة عشرة أيام.



وقدّرت السلطات اللبنانية حصيلة ستة أسابيع من القتال بنحو 2450 شهيدا و7650 جريحاً على الأقل منذ مطلع مارس.