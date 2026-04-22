الناتو يدق ناقوس الخطر.. روسيا التهديد الأكبر وتحذيرات من تحالف جديد يهدد الغرب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن روسيا لا تزال تمثل الخطر الأبرز على أمن دول الحلف، في ظل استمرارها في تعزيز قدراتها العسكرية، مشيراً إلى تصاعد التحديات الأمنية على الساحة الدولية.

الأحداث الإقليمية والدولية

وفي هذا السياق، أوضح مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، أن زيارة الأمين العام للناتو مارك روته إلى تركيا جاءت في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع تسارع الأحداث الإقليمية والدولية، وما صاحبها من تصريحات لافتة.

وأشار عيسى، خلال مداخلة على الهواء، إلى أن روته حذّر من تشكّل ما وصفه بـ"محور جديد" يضم روسيا والصين وإيران، معتبراً أن هذا التحالف يمثل تهديداً مباشراً للغرب.

تطوير واستخدام الطائرات المسيّرة

وأضاف أن إيران تساهم في هذا التهديد من خلال تطوير واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

الجناح الجنوبي للحلف

كما لفت إلى أن الأمين العام للناتو شدد على أهمية الجناح الجنوبي للحلف، خاصة في ظل حوادث مرتبطة بصواريخ إيرانية في المنطقة، مؤكداً التزام الناتو الكامل بحماية جميع أعضائه.

وخلال الزيارة، أشاد روته بالتقدم الملحوظ في الصناعات الدفاعية التركية، وذلك أثناء تفقده لمؤسسة الصناعات الدفاعية، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد قمة الناتو المرتقبة في أنقرة خلال شهر يوليو المقبل.