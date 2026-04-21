أخبار العالم

الناتو يؤكد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويدعو لتعزيز الأمن الدولي

أ ش أ

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمسكه الكامل بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على أهميتها كركيزة أساسية لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح والتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح مجلس الناتو، في بيان رسمي نشر اليوم "الثلاثاء" بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر المراجعة الحادى عشر لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والمقرر فى الفترة من 27 أبريل وحتى 22 مايو بالأمم المتحدة، أن المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970 أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما يخدم الأمن الدولي وأمن الدول الأطراف، بما في ذلك دول الحلف.

وأشار البيان إلى أن البيئة الأمنية العالمية المتدهورة تفرض تحديات متزايدة على نظام عدم الانتشار، في ظل استمرار وتفاقم أزمات الانتشار النووي، لافتاً إلى أن روسيا انتهكت التزامات أساسية في مجال الحد من التسلح واستخدمت خطاباً نووياً وصفه بـ"غير المسؤول"، فيما تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية بشكل سريع دون شفافية.

وأضاف أن البلدين عززا علاقاتهما مع دول تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وتقويض نظام الحد من التسلح الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الحلف للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي متعدد الأطراف.

وشدد الحلف على أنه سيظل تحالفاً نووياً طالما استمرت الأسلحة النووية في الوجود، موضحاً أن الهدف الأساسي لقدراته النووية يتمثل في الحفاظ على السلام وردع العدوان ومنع الإكراه.

وأكد البيان التزام دول الحلف الكامل ببنود معاهدة عدم الانتشار، مشيراً إلى أن ترتيبات "المشاركة النووية" داخل الحلف تتماشى تماماً مع المعاهدة وأسهمت في منع الانتشار النووي منذ ما قبل دخولها حيز التنفيذ، وكذلك خلال تمديدها غير المحدد عام 1995.

ورفض الحلف أي محاولات لنزع الشرعية عن الردع النووي، معتبراً أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لا تغير الالتزامات القانونية للدول الأعضاء تجاه الأسلحة النووية.

وجدد الناتو التزامه بدعم أهداف المعاهدة كافة، بما في ذلك المادة السادسة المتعلقة بنزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه عالمياً، على أساس تحقيق أمن غير منقوص لجميع الدول.

كما أكد استعداده للعمل مع جميع الدول الأطراف لإنجاح مؤتمر مراجعة المعاهدة المقبل، وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء

بعد استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عباس شومان: يجب التحقق من هوية المنتقبة وتدوين بياناتها

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد