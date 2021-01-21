فستان جريء.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر ، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وساحرة تبرز جمالها.





وتألقت بها مي عمر ، بفستان قصير وجذاب باللون الأسود، ومرتدية معه شنطة يد صغيرة باللون الأسود، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عالٍ باللون الأسود والبني لإكمال ظهورها.





كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانيقة تكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال ظهورها .





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.