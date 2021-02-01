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اقتصاد

بعد أخر تراجع.. أسعار الدولار اليوم الاثنين أول فبراير 2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:01 ص
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الإثنين 1 فبراير 2021
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مايكل عياد
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا ، بحسب أخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وذلك في مستهل اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، عند 15.677 جنيه للشراء، و15.777 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي خلال يناير، فقد شهد سعر صرف العملة الخضراء أم الجنيه، تأرجحا ما بين الصعود والهبوط، إلا أنها أنهت الشهر تعاملات الشهر الأول من العام متراجعة بنحو قرش واحد.

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أعلى وأقل سعر للدولار في مصر
عرض 22 بنكا عاملا في مصر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند أعلى مستوى ليسجل 15.68 جنيه للشراء، والبنوك هي، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، مصر إيران، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري،  التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، HSBC، QNB الأهلي.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه بختام شهر يناير  في السوق المصرية عند مستوى 15.62 جنيه للشراء لدى بنك عوده.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
اختتم سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، تعاملات شهر يناير عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر، ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
تداول بنك قناة السويس سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
عُرض سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف العربي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك التعمير والإسكان، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
اختتم سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC
عرض بنك HSBC الأهلي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وتباين سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المعلن من البنك المركز في ختام التعاملات، ليصل إلى مستوى 15.666 جنيه للشراء و15.796 جنيه للبيع، من 15.669 جنيه للشراء و15.794 للبيع.
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