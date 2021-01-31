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أخبار العالم

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة

الأحد 31/يناير/2021 - 08:49 م
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

ذكرت قناة "13" العبرية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية تستخدم للتصوير سقطت في شمال قطاع غزة، موضحة أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات، ويجري التحقيق في سبب سقوطها.

بينما اتهمت تقارير محلية فصائل المقاومة في غزة بتطوير قدراتها على كشف وتعطيل قدرات الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، ذكرت وكالة "معا الفلسطينية" أن فصائل المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة التي سقطت  في منطقة حاجز بيت حانون شمال غزة.
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية شمال قطاع غزة
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