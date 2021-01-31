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توك شو

أحمد موسى: قطر 13 نفر والإنترنت كان فاصل عندهم إمبارح

الأحد 31/يناير/2021 - 09:02 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسي، علي إنتهاء فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، قائلا:" مصر فازت بالتنظيم المشرف".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر أبهرت العالم بتنظيم عالمي رغم جائحة كورونا".

وأردف:"مصر طبقت الإجراءات الإحترازي ودول ستستعين بالتجربة المصرية ونظام الفقاعة".

وأتم:" مصر دولة كبيرة وأثبتت أنها قادرة علي إستضافة المحافل الكبري، مضيفا:"في المقابل قطر  13 نفر والإنترنت عندهم كان فاصل امبارح وحاولنا نكلم ضيف عبر "سكايب" معرفناش في حين ان مصر 100 مليون ومفيش حد اشتكي من الإنترنت".

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