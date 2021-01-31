مدير الحماية المدنية السابق يفجر مفاجآت عن حريق عمارة الهرم.. فيديو

كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، تفاصيل حريق عمارة الدائري بالهرم.





وقال "عبدالظاهر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بدأنا نتلقي بلاغات عن الحريق منذ الساعة الثالثة عصرا، لكن البلاغ وصل لشرطة الحماية المدنية الساعة السادسة مساءا"، موضحا: "المكان عبارة عن مصنع ومخازن للأحذية بدون ترخيص".





وأضاف: "المكان كان مغلق، والعاملون كانوا في اجازة، وأكيد أخر واحد قفل المكان ساب أي مصدر حراري تسبب في الحريق"، متابعا: "المكان كان مقفول، ولو كان مفتوح كانت شرطة الحماية المدنية قدرت تسيطر علي المكان بسرعة أكبر".





وأشار: "سبب الحريق أكيد الإهمال من أصحابه، وعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية للمكان، والمصنع مخالف لوجوده في عمارة سكنية"، مضيفا: "تم السيطرة على مكان معين، ولكن يوجد بؤر من النار موجودة، لكن الحماية المدنية ممنوعة من ممارسة عملها طبقا لقرار اللجنة الهندسية، بسبب احتمالية انهيار المبنى في أي لحظة".





وأوضح: "المبني فيه 108 شقة وكان فيه 15 ساكن، وتم إخلائهم فور وصول قوات الحماية المدنية، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح"، لافتا: "فيه حالات اختناق بين قوات الحماية المدنية، وهناك ضابط أصيب نتيجة وقوع جسم صلب عليه".



