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مدير الحماية المدنية السابق يفجر مفاجآت عن حريق عمارة الهرم.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:52 م
حريق عمارة الهرم
حريق عمارة الهرم
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محمد القاضي
كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، تفاصيل حريق عمارة الدائري  بالهرم.

وقال "عبدالظاهر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بدأنا نتلقي بلاغات عن الحريق منذ الساعة الثالثة عصرا، لكن البلاغ وصل لشرطة الحماية المدنية الساعة السادسة مساءا"، موضحا: "المكان عبارة عن مصنع ومخازن للأحذية بدون ترخيص".

وأضاف: "المكان كان مغلق، والعاملون كانوا في اجازة، وأكيد أخر واحد قفل المكان ساب أي مصدر حراري تسبب في الحريق"، متابعا: "المكان كان مقفول، ولو كان مفتوح كانت شرطة الحماية المدنية قدرت تسيطر علي المكان بسرعة أكبر".

وأشار:  "سبب الحريق أكيد الإهمال من أصحابه، وعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية للمكان، والمصنع مخالف لوجوده في عمارة سكنية"، مضيفا: "تم السيطرة على مكان معين، ولكن يوجد بؤر من النار  موجودة، لكن الحماية المدنية ممنوعة من ممارسة عملها طبقا لقرار اللجنة الهندسية، بسبب احتمالية انهيار المبنى في أي لحظة".

وأوضح: "المبني فيه 108 شقة وكان فيه 15 ساكن، وتم إخلائهم فور وصول قوات الحماية المدنية، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح"، لافتا: "فيه حالات اختناق بين قوات الحماية المدنية، وهناك ضابط أصيب نتيجة وقوع جسم صلب عليه".

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