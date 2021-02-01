يهدد الشرق الأوسط كله.. تحذير إسرائيلي من نووي إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الاوسط كله.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة غير قابل لإعادة التفاوض، حيث تم وضع شروطه وأطرافه في حجر.





وقال المتحدث في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت: "إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تمت المصادقة عليها واستقرارها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، وهي ليست بأي حال من الأحوال قابلة لإعادة التفاوض، كما أن أطرافها محددة وغير قابلة للتغيير".





وفي إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاقية في عام 2018، وفشل الأطراف الأوروبية الغربية الموقعة على الاتفاق من خلال الخروج بأدوات فعالة للسماح لإيران بالتهرب من ضغوط العقوبات الأمريكية ، أشار خطيبزاده إلى أن إحياء الصفقة يتطلب تعهد واشنطن بالعودة؛ لالتزاماتها ورفع جميع العقوبات عن طهران.





أما بالنسبة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تقترح إدراج السعودية في الاتفاق النووي، وتحذيره من خطط إيران الوشيكة المزعومة للحصول على أسلحة نووية ، فقد أشار خطيب زاده إلى أن باريس يمكن أن تلعب دورها في تحسين الاستقرار الإقليمي من خلال وقف مبيعات الأسلحة للرياض.



