مصر تسجل 53 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بكورونا.. والسعودية تحذر من ارتفاع الإصابات بالفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السيسي:

نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

الكويت تحقق مع طاقم سفارتها بكوبا بقضية اقتحام منزل أحد دبلوماسييها في هافانا

إسرائيل تمدد العزل العام وتتوقع تأخر التعافي من آثار الجائحة

ميانمار.. اعتقال رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم ومسؤولين كبار









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الخاصة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن يجدد التأكيد على رفضه "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل"، مشددا على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة" الإثيوبي.





من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن هذه القضية الحيوية.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة، مقابل 547 إصابة و46 حالة وفاة يوم السبت، مشيرةً إلى أن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد بلغ 165951 حالة، وأن هذه الحصيلة شملت 129636 حالة شفاء و9316 حالة وفاة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن وزارة الخارجية الكويتية أنها تجري تحقيقا موسعا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا، في واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في هافانا، مشيرةً إلى أن "القضية تتعلق بمشكلة قديمة، وسبق للوزارة أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق، بمن فيهم السفير"، مشيرة إلى وجود خلاف تجاري يخص مالك العقار.





ونقلت "الجريدة" عن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة تحذيره من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت خففت المملكة من وتيرة التلقيح على خلفية تأخّر الشحنات.





وقال الوزير في تسجيل مصوّر "لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمّعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".





وأشارت "الأنباء" إلى أن إسرائيل مددتل العزل العام بعدما أثرت سلالات جديدة لفيروس كورونا على حملة التطعيم في حين توقع مسؤولون تأخر التعافي من الأزمتين الصحية والاقتصادية.





دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن الأحد، توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله، التي من المقرر أن تنطلق في 9 فبراير.





ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن 5 من محامييه انسحبوا من القضية، على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.





وأشارت "الوطن" إلى أن حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار أعلن عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.





وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور وأود منه أن يتصرف وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.





وكان جيش ميانمار أعلن يوم السبت أنه سيحمي دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف في البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.



