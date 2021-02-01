وزير النقل: إنهاء إنشاء أرصفة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية أواخر2021

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير _ وزير النقل يرافقه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.





اطلع الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020، 49 %، كما تم متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.









وأكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيرًا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى لافتا إلى أنه من المخطط الإنتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.





بعدها توجه وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72% لافتا إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة و يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح و أن حجم التداول المتوقع بها سيصل الى 5 ملايين طن / سنة





بعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، ، و بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية لإختيار المشغل العالمى للمحطة و التى نجحت شركة CMA CGM الفرنسية فى الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغــــــل ذو خبرة عـــالمية في هذا المجـــــــــال ، و اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التى على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة و ترتيب عالمى و كذا الإجراءات التى نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل إختيار افضلهم كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التى سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وان شركة CMA CGM تعتبر هى رابع خط ملاحى عالمى و الذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التى تبلغ عددها 502 سفينة و تدير 45 محطة عالميًا ويبلغ حجم التداول السنوى لها 26.1 مليون حاوية سنويًا.





وقد اكد وزير النقل خلال الاجتماع ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مقابلة سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية لافتًا إلى أن

الشركة الفرنسية قد ابدت رغبتها خلال لقاء رئيس جمهورية مصر العربية إستعدادها لإقامة شراكة إستراتيجية بينها و بين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بمينـــاء الإسكندرية و تأمل فى ان تكون مصر هى محور و مركز رئيسى لوجيستى للتبادل التجارى بين أوروبا و أفريقيا

كما طالب وزير النقل اعضاء الجمعية العامة لدراسة امكانية مشاركة الشركة بناءًا على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.



