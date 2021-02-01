بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات

افتتح الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية، صباح الاثنين، المدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات.





وبحسب بيان، تتكون المدرسة من ٥ أدوار تحتوي على ١٢ فصلا، وغرفة مصادر ، ومكتبة، وغرفة مجالات، وغرفة مدرسين، وغرفة شبكات وغرفة مشاهدة، بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين و206 آلاف جنيه.





وافتتح محافظ الغربية ١٥ مدرسة تحتوي على ٢٤٤ فصلا بتكلفة إجمالية ٨٩ مليون و٤٢٣ ألف جنيه بمراكز (طنطا ، بسيون ،قطور ، زفتى ، السنطة وكفر الزيات ) منذ بداية عام ٢٠٢١ ، وذلك حرصًا على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتوفير الجو الملائم لتحقيق أقصى استفادة للطلاب من العملية التعليمية مما يؤدي للارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.



