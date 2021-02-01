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تعليم

بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:10 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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احمد علي
افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح الاثنين، المدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات.

وبحسب بيان، تتكون المدرسة من ٥ أدوار تحتوي على ١٢ فصلا، وغرفة مصادر ، ومكتبة، وغرفة مجالات، وغرفة مدرسين، وغرفة شبكات وغرفة مشاهدة، بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين و206 آلاف جنيه. 

وافتتح محافظ الغربية ١٥ مدرسة تحتوي على ٢٤٤ فصلا بتكلفة إجمالية ٨٩ مليون و٤٢٣ ألف جنيه بمراكز (طنطا ، بسيون ،قطور ، زفتى ، السنطة وكفر الزيات ) منذ بداية عام ٢٠٢١ ، وذلك حرصًا على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتوفير الجو الملائم لتحقيق أقصى استفادة للطلاب من العملية التعليمية مما يؤدي للارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة. 

رافق المحافظ خلال جولته المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.
بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات
بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات
بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات
بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات
بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفرالزيات
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