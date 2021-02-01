نصف مليون جنيه من وزارة الشباب لاستضافة ملعب بتروسبورت لـ 6 مباريات لنادى أسوان الرياضى

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة وإستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .
وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية وإهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل .
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وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لإستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة .
ولفت أشرف عطية إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذى لاقى إستجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للإستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الدعم والمساندة للأسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن ، وهو الذى يتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة .
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى ، وأيضًا المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .
وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة ، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة .
وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية وإهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل .
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وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لإستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة .
ولفت أشرف عطية إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذى لاقى إستجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للإستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الدعم والمساندة للأسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن ، وهو الذى يتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة .
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى ، وأيضًا المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .
وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة ، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة .