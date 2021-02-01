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مرأة

الحمل والفيتامينات.. إليك أبرز 6 أطعمة غنية بفيتامين أ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:26 م
فيتامين أ
فيتامين أ
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قسم المرأة
فيتامين أ - مثله مثل المغذيات الدقيقة الأخرى مثل حمض الفوليك وفيتامين هـ والكولين لذا فهو ضروري للنساء الحوامل والأطفال في مرحلة النمو، إلى جانب التأثيرات الجهازية على الهيكل العظمي للجنين والأعضاء، ينتشر العمى الليلي لدى كل من الأمهات والأطفال (دون سن الواحدة) بسبب نقص فيتامين أ في مناطق مثل إفريقيا وجنوب شرق آسيا حيث يعد نقص فيتامين أ مشكلة صحية شائعة، ويرتبط فيتامين (أ) بتقوية جهاز المناعة، ونمو العظام، وتنمية الأسنان والشعر الطبيعي، بشكل عام تساعد هذه المغذيات الحيوية في التطور الطبيعي للجنين والحفاظ على صحة الأم والجنين.  

لذا نستعرض لكِ وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky”بعض الأطعمة الغنية بفيتامين أ لحمل صحي. 

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1- اللبن
 فالمصادر الحيوانية لفيتامين أ مثل الحليب غنية بالعناصر الغذائية، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د، ويساعد الحليب في نمو عظام وأسنان الطفل. 

2- الجزر 
في المصادر النباتية يوجد فيتامين أ في شكل كاروتينات (بيتا كاروتين)، وهو نوع من الأصباغ التي تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الخاصة، حيث يتم تحويله إلى ريتينول أثناء الهضم، وهو شكل من أشكال فيتامين أ، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين ويساعد في النمو السليم للطفل وتطوره.

3- صفار البيض 
صفار البيض غني بفيتامين أ إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وحمض الفوليك، وفيتامين د وفيتامين ب 12، فهو يساعد في نمو دماغ الطفل ويوازن أيضًا مستويات الكوليسترول في الأم.

4- البطاطا الحلوة 
تعد البطاطا الحلوة البرتقالية مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين وقد تساعد في منع نقص فيتامين أ في البلدان النامية.

5- الزبادي
 الزبادي غني بالفيتامينات (مثل فيتامين أ) والبروبيوتيك، فهو يساعد على منع مخاطر الضعف العضلي الهيكلي والإدراكي لدى الجنين، كما يوفر فوائد غذائية للأم.

6- الذرة الصفراء
تحتوي الذرة الصفراء أو الذرة على نسبة عالية من فيتامين أ الكاروتينات، مما يساعد في تخفيف الإمساك أثناء الحمل، ويقلل من مخاطر عيوب الأطفال حديثي الولادة ويساعد في النمو الصحي للعين للطفل.
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