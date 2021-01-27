أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومطلوب لتقوية جهاز المناعة، ويعمل كمدافع ضد الإجهاد التأكسدي، ويساعد في تكوين الكولاجين أيضًا، كما أن المصادر الغذائية لفيتامين سي هي الحمضيات والفلفل الأحمر واللفت والبروكلي، على الرغم من أن نقص فيتامين سي نادر جدًا في البلدان المتقدمة نظرًا لتوافر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، إلا أنه لا يزال يؤثر على الأشخاص بسبب بعض عوامل الخطر، وتشمل هذه العوامل سوء التغذية والتدخين وفقدان الشهية وغسيل الكلى والأمراض العقلية الشديدة.





فإذا كان جسمك يعاني من نقص في فيتامين سي، فهذه هي الأعراض التي يجب الانتباه إليها وفقا لتقرير بموقع "BoldSky”.





1. جفاف البشرة

الطبقة الخارجية من الجلد تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي، فوجوده في الجلد يحمي البشرة من الأضرار التأكسدية التي تسببها الشمس والتلوث، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة، لذلك تم ربط انخفاض تناول فيتامين سي بالبشرة الجافة والتالفة.





2. نزيف اللثة

من الأعراض الشائعة الأخرى لنقص فيتامين سي احمرار اللثة وتورمها ونزيفها، يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف والتهاب الأوعية الدموية في أنسجة اللثة، مما يؤدي إلى نزيف اللثة، وهذا يسبب كذلك سقوط الأسنان بسبب اللثة غير الصحية.





3. كدمات الجلد

إذا كانت بشرتك تتعرض للكدمات بسهولة فهذا يعني أن جسمك يحتوي على مستويات منخفضة من فيتامين سي، يحدث ذلك عندما تنفجر الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يؤدي إلى تسرب الدم إلى المناطق المحيطة





4. بصيلات الشعر الحمراء

تحتوي بصيلات الشعر على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي تمد المنطقة بالدم والعناصر الغذائية، ويؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الأوعية الدموية بالقرب من بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء صغيرة لامعة بالقرب من بصيلات الشعر.





5. زيادة الوزن

وفقا لدراسة ارتبط انخفاض مستويات فيتامين سي بزيادة دهون البطن بين الأفراد الأصحاء، فيمكن أن تساعد المستويات المرتفعة من فيتامين سي في الوقاية من السمنة من خلال تنظيم إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية وتقليل الالتهاب وهرمونات التوتر.





6. ضعف المناعة