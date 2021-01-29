بخطوات بسيطة.. استخدمي فيتامين E على البشرة وشاهدي النتيجة

- قناع الوجه بماء الورد والبابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى غراء يساعد على تقليل السمرة والتصبغ ، بفضل خصائصه في تفتيح البشرة، ويحسن فيتامين هـ تجدد خلايا الجلد لإضافة توهج لبشرتك بينما يحافظ العسل أيضًا على رطوبة بشرتك وإشراقها.

ماذا تحتاج

2 كبسولة فيتامين هـ

2 ملعقة كبيرة لب بابايا

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة الاستعمال

أضيفي ماء الورد واخلطي كل شيء.

ضعي الخليط على وجهك.

اتركه حتى يجف.

اغسله لاحقًا باستخدام الماء العادي.

قناع الوجه بفيتامين هـ والزبادي والليمون

يمكن للبشرة الباهتة أن تستهلك فوائد الزبادي، وحمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يجعله مقشرًا ومرطبًا قويًا للبشرة ، ومكونًا رائعًا لتجميل مظهر بشرتك.





كما يساعد فيتامين سي موجود بكثرة في الليمون، يمنع إنتاج الميلانين في الجلد ليمنحك بشرة مشرقة ومتوهجة.





ماذا تحتاج

2 كبسولة فيتامين هـ

1 ملعقة كبيرة زبادي

بضع قطرات من عصير الليمون





طريقة الاستعمال

في وعاء ، خذ الزبادي، وكبسولة فيتامين هـ وأضف الزيت إلى وعاء الزبادي.

أضف عصير الليمون واخلط كل شيء.

ضعي الخليط على الوجه.

انتظر حتى يجف قبل غسله.