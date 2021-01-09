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فيتامين أ وب وسي.. أطعمة تقوي الجهاز المناعي للجسم لمحاربة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 01:00 ص
أطعمة تقوي الجهاز
أطعمة تقوي الجهاز المناعي للجسم لمحاربة كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، أهم ما يجب تطبيقه على أنفسنا، هو تقوية مناعة الجسم ضد الميكروبات والفيروسات، لذا استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، خبيرة التغذية كارينا يوسف، في برنامجها "هي وبس" عبر شاشة "سي بي سي سفرة"، للحديث عن أهم الأكلات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

وحددت كارينا يوسف مجموعة من الأطعمة تساعد على زيادة كرات الدم البيضاء في الجسم لمحاربة الفيروسات.

أطعمة غنية بفيتامين أ:
البيض، السبانخ، البامية، البسلة الخضراء، الفاصوليا الخضراء، الجرير، البروكلي

أطعمة غنية بفيتامين E:
بذر الكتان، اللوز والمكسرات الناية،بسلة، زيت الذرة، بروكلي، زيوت نباتية، زيت زيتون، زيت عباد الشمس.

أطعمة غنية بفيتامين ب6 وفيتامين د:
دجاج مسلوق أو مشوي، تونة، سمك سالمون، فاصوليا، لوبيا، عدس، أرز بني، شوفان، زبادي، بروكلي

أطعمة غنية بفيتامين س:
ليمون، فلفل ألوان، كلامنتين أو يوسفي، كيوي، برتقال، طماطم، فراولة، بطاطا

أكلات أخرى (تزود تفاعل مناعة كرات الدم البيضاء):
كركم، زنجبيل، ثوم، بصل، ليمون ساخن، مياه، عسل، شاي أخضر.

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