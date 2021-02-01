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أخبار العالم

بعد تحذيرات الصحة السعودية من وضع كورونا.. 8 تعليمات هامة لـ أئمة المساجد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:57 ص
8 تعليمات هامة لـ
8 تعليمات هامة لـ أئمة المساجد في السعودية
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، توجيها هاما إلى عموم المسؤولين عن المساجد في الوزارة، وذلك عقب تحذيرات وزارة الصحة من خطورة الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، جاء التعميم الذي أصدره وزير الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نظرا لتساهل البعض في ما يتعلق بالاحترازات المعتمدة داخل المساجد بشأن فايروس كورونا.

وذكر التعميم أنه في إشارة إلى توجيهات الوزارة المستمرة بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها في المساجد للحد من انتشار كورونا، وتأكيدًا على الاستمرار بتنفيذ جميع الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد، ونظرًا لما تساهل في ذلك داخل بعض المساجد في الآونة الأخيرة من قبل بعض منسوبي المساجد (الخطيب والإمام والمؤذن) وبعض المصلين فقد تقرر اعتماد التعميم على الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات المعتمدة للوقاية من جائحة کورونا، ومنها: 

1- إحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد، وتغطية الفم والأنف بلبس الكمامة القماشية، وأن يكونوا قدوة حسنة في الالتزام بهذا الإجراء، وحث المصلين على ذلك.

2- فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفالها بعد ۳۰ دقيقة.

3-  تحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذًا للتباعد الوقائي.

4- الإبقاء على رفع المصاحف من المسجد، وحفظها في أماكن مناسبة.

5- الحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وترك النوافذ والأبواب مفتوحة من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

6- إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات في المسجد.

7- حث المصلين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.

8- الاطلاع على كامل الإجراءات الوقائية الخاصة في المساجد على الرابط المنشور بموقع الوزارة ومتابعة تحديثاتها.

وشددت الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والاحترازات من قبلكم بكل دقة وعناية، وتكليف المراقبين بالرفع مباشرة عن أي مخالفة من منسوبي المساجد، واتخاذ الإجراء النظامي بحق المخالفين.

وحذر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأحد، من خطورة الفترة الحالية وصعوبتها، داعيا إلى التعامل بجدية مع الجائحة.

وقال الربيعة، في كلمة له الأحد حول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة، محذرا من أنه إذا استمر ارتفاع الحالات المؤكدة بالإصابة، فإن ذلك سيضطر إلى فرض إجراءات أشد للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وأشار وزير الصحة السعودي إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، مؤكدا أن "هذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى".
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