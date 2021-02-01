ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

161 طالبا وطالبة يتنافسون فى جوت تالنت جامعة القناة عبر البث المباشر.. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:18 م
رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
Advertisements
انجي هيبة
انطلقت فاعليات المرحلة الأولى من منافسات مسابقة جوت تالنت، والتى ينظمها قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس وتستمر حتى غد الثلاثاء لأول مرة أونلاين.

وقال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مؤكدًا على الإلتزام التام كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى فرضتها علينا تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. 

من جانبه،  قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن 161 طالبا وطالبة يشاركون باليوم بالمرحلة الأولى للمسابقة 30 طالبا فى مجال الشعر، و9 طلاب فى مجال العزف، 32 بالغناء، 48 بالرسم، 9 بالإنشاد الديني،16 بالتمثيل، 9 بالتعليق الإذاعى و8 طلاب بالمنوعات.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، أسماء الطلاب الفائزين بالمرحلة الأولى والتى جاءت كالتالى بمسابقة العزف فاز الطالب ديفيد أسحق جميل تامر، كلية الطب البشرى بالمركز الأول، وبمسابقة الغناء جاء بالمركز الأول الطالب مصطفى محمد ذكري،  كلية الألسن أما مسابقة التقديم الإذاعي، وفازت الطالبة سهيلة محمد محمد، كلية الطب بيطري بالمركز الأول وبمسابقة الإنشاد، وفاز الطالب مازن عزت مصطفي، كلية الزراعة بالمركز الأول وبمسابقة الرسم جاءت الطالبة مريم عصام كرم، كلية التجارة بالمركز الأول وبمسابقة التمثيل فاز محمد جمال، كلية الصيدلة وبمسابقة شعر الفصحي فاز الطالب محمد رفاعي السيد، كلية الحاسبات والمعلومات وبالشعر العامى فاز الطالب عبد الشافي عصام، كلية التربية. 

تأتى المسابقة بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وبلجنة تحكيم تضم الدكتور جمال زاهر، فى مجال الشعر، الدكتور أحمد عبد الوهاب، فى مجال العزف، الدكتورة بسمة محمود، فى مجال الغناء، الدكتورة أمل عبد الفتاح، فى مجال الرسم، الدكتور أحمد إمام، فى مجال الإنشاد الدينى وأحمد محمد كمال، فى مجال التمثيل وعلى عطا، فى مجال التعليق الإذاعى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة عين شمس يحصدون المراكز الأولى في بارالمبياد الجامعات المصرية

رئيس جامعة سوهاج يُشارك بالجلسة الحوارية بمؤتمر المستقبل

بالأسماء.. نتائج مسابقة الغناء الجماعي والفردي بجامعة عين شمس

بالأسماء .. تشكيل لجان اتحاد الطلاب جامعة قناة السويس

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ رونالد كومان على تسريب عقد ميسي مع برشلونة

حقيقة "الكنس وتقليم الأظافر والخياطة ليلا تزعج الجن"

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية

دعاء تكفير ذنب الزنا قبل الموت.. النبي أوصى بـ4 كلمات تغفره

أخبار الرياضة.. رامي ربيعة ينضم إلى المقاولون العرب.. كلوب يتغزل في محمد صلاح

بعد هروبه.. مسئول كوري كبير يكشف أسرار الأسلحة النووية للزعيم الشمالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد