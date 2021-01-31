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محافظات

إزالة 10 منازل مقامة على أملاك الدولة بالإسماعيلية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة إزالة على مساحة 1400 متر من أملاك الدولة بالقنطرة شرق.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 10 منازل بالطوب الأبيض غير مسكونة تتراوح مساحتها من 50 إلى 200 متر وكذلك إزالة أسوار بالطوب الأبيض.
   
كما رصد مركز ومدينة أبو صوير حالتين بناء بدون ترخيص وحالة تشوين بأراضي زراعية وحالة تبوير أراضي زراعية، تم تحرير محاضر للمخالفين.

وفي السياق ذاته، تمكن حي ثان من ضبط والتحفظ على خلاطة خرسانة لصاحب عقار يقوم بتنفيذ صبة خرسانية للدور للثالث علوى بدون ترخيص، تم وقف الأعمال وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 10 منازل مقامة على أملاك الدولة بالإسماعيلية
إزالة 10 منازل مقامة على أملاك الدولة بالإسماعيلية
إزالة 10 منازل مقامة على أملاك الدولة بالإسماعيلية
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