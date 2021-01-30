تسليم 8 سفن عملاقة ضمن المشروع القومي لتطوير أسطول الصيد خلال 2021





اعلنت شركة التمساح لبناء السفن ، التابعة لشركات هيئة قناة السويس، تسليم ٨ سفن صيد عملاقة خلال العام الجاري 2021، ضمن المرحلة الاولي للمشروع القومي لتطوير أسطول الصيد المصري.





وقالت الشركة في بيان لها، انتهي بالفعل تدشين ٦ سفن خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠، وسفينتين خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وسوف يتم تسليم ال ٨ سفن خلال العام الحالي.





وتمضي الشركة بخطوات متسارعة نحو التطوير بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة ٢٠٢٣ التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة المثلى من أصول الهيئة وتعزيز الإيرادات المحققة.

شملت أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها الشركة لدعم استراتيجية التطوير خلال الآونة الأخيرة، تطوير البنية التحتية للشركة، شراء برنامج تصميم هندسي خاص ببناء القاطرات، التعاقد على عمل شبكة بالحاسب الآلي للأعمال الإدارية و أنظمة المخازن والتكاليف والأجور، شراء معدات وأوناش جديدة، شراء ماكينات تقطيع CNC، شراء جهاز ليزر لضبط الاستقامة، تطوير وشراء معدات الغطس ، شراء غواصة ROV للأعمال تحت سطح الماء، التخطيط لرفع قدرة القزق الميكانيكي بالشركة.





كما نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في رفع كفاءة المباني الإدارية و الورش و زيادة الإنفاق على مجالي الصحة والتدريب، وتمثلت أبرز المشروعات التي عملت عليها الشركة في الانتهاء من التسليم النهائي للقاطرتين (مختار _ إبراهيم ) لصالح الهيئة العامة لميناء دمياط بقوة شد ٢٥ طن، و إنهاء القاطرتين(اسكندرية٤ و ٥) بقوة شد ٦٠طن التابعتين للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، والتقدم في مراحل التسليم الابتدائي للقاطرة مصر الجديدة بقوة شد ٧٠ طن لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد.

يرجع تاريخ تأسيس شركة التمساح لبناء السفن إلى عام ١٩٦١، وتعد الشركة صرحًا عريقًا لإصلاح وبناء السفن، كما يمتد نشاطها للعمل في مجال تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول حيث تمتلك أسطولا متكاملا لتقديم الخدمات المعاونة أبرزها سفن الإمداد وتشمل كل من السفينة "بدر١" والسفينة "أحمد فاضل" والسفينة" أمان"، بالإضافة إلى لنشات الخدمة.





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