ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد سعد يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده: زادت الحياة خفة دم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة النجم محمد هنيدي بعيد ميلاده. 

وكتب أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها". 

ويحل اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الذي التحق بالمعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه بدأ يشق طريقه نجو عالم الشهرة والانتشار. 

واختاره المخرج يوسف شاهين، وهو مازال طالبا بمعهد السينما في دور صغير في فيلمه الأشهر "إسكندرية ليه"، ثم وقف أمام الملك فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا"، إلى أن جاءت إليه فرصة عمره عام 1997 عندما أسند اليه المخرج كريم ضياء الدين دور البطولة في فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، حيث شارك نخبة من الوجوه الشابة في احداث الفيلم مع النجم محمد فؤاد وخالد النبوي والفنانة المعتزلة حنان ترك، ولاقي الفيلم قبولا كبيرا، حيث استمر عرضه لأول مرة في دور العرض بهذه المدة الطويلة وحصد أعلى الإيرادات في تلك الفترة. 

واستغل المنتجون هذا النجاح حتى أسند إليه المخرج سعيد حامد في العام التالي أي في عام 1998 بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ونال أيضًا شهرة كبيرة، حيث شارك فيه نخبة من الوجوه الشابة آنذاك وهم غادة عادل وهاني رمزي وأحمد السقا ومني زكي وطارق لطفي وليغدو هنيدي نجم الشباك الأول وقتها. 

وعقب هذه الشهرة أصبح محمد هنيدي الحصان الرابح لدى المخرجين، حيث انهالت عليه العروض وتعددت اعماله، مثل "جاءنا البيان التالي، يا انا يا خالتي، فول الصين العظيم"، همام في أمستردام، امير البحار، عسكر في المعسكر، رمضان مبروك ابو العلمين، صاحب صاحبه، عندليب الدقي، بلية ودماغه العالية، وش إجرام".

وشارك الزعيم في عدد من الأعمال الفنية فقد وقف امامه في فيلم "بخيت وعديلة، المنسي، الجردل والكنكة"، كما تألق علي خشبة المسرح في المسرحية الأشهر، والتي لاقت انتشارا واستحسانا كبيرا وهي مسرحية "ألابندا"، ثم مسرحية "طرائيعو، عفروتو، حزمني يا".
أحمد سعد يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده: زادت الحياة خفة دم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احكي يا شهرزاد .. ماذا قدمت منى زكي للسينما منذ عام 2009

أبيض x أسود.. منى زكى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

منى زكي: محمد خان رفضني ثلاث مرات في أيام السادات

بعد تكريمها بمهرجان القاهرة.. أنغام توجه رسالة إلى منى زكي ووحيد حامد

دينا تنشر صوراً من طفولتها خلال الاحتفال بالكريسماس.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

ابن مخرج شهير .. معلومات عن الراحل نادر جلال في ذكرى ميلاده

ترشيحاتنا

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

بسبب شيخ الحارة .. سالي عبد السلام تشكر بسمة وهبة

بعد تحذيرات الصحة السعودية من وضع كورونا.. 8 تعليمات هامة لـ أئمة المساجد

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

بصورة له مع غادة عادل.. حسن شاكوش: أحلي مفاجأة مع حبيبة قلبي

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت