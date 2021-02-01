الجمبرى بـ 120 والبلطي بـ 25 جنيها.. أسعار السمك في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" حركة البيع والشراء، وإقبال المواطنين، ومتوسط الأسعار الحالية، داخل سوق السمك بمنطقة إمبابة.





في البداية يقول محمد قطب تاجر سمك بسوق إمبابة لعدسة صدى البلد حركة البيع والشراء ضعيفة جدا في الفترة الحالية والأسعار ممتازة حيث سجل كيلو السمك البلطي من ٢٣ جنيها إلى ٢٦ جنيها والجمبري الوسط ١٣٠ جنيها، والكابوريا ٥٠ جنيها والسبيط ١٠٠ جنيه.





ويضيف أحمد أمام تاجر سمك بسوق السمك أن سعر كيلو البلطي بلغ ٢٦ جنيها، في حين بلغ سعر سمك موسى ٥٠ جنيها، والجمبري السويسي ١٠٠ جنيه للكيلو، وسعر كابوريا عنبر رقم واحد ٥٠ جنيها، والسمك البوري ٤٥ جنيها للكيلو، والسمك الشعور ٤٠ جنيها، وسمك البغبغاء بـ ٣٠ جنيها للكيلو مؤكدا أن الأسعار في النازل وأن حركة البيع والشراء ضعيفة في هذه الأيام.





واختتم محمد عبد الغني بائع سمك أن أسعار السمك في متناول المواطنين حيث سجل سعر البلطي للكيلو ٢٠ جنيها، وسمك الثعابين بـ ١٤٠ جنيها، والاخطبوط ٦٠ جنيها، والكابوريا ٥٠ جنيها للكيلو، والسبيط ١٠٥ جنيهات للكيلو، والجمبري السويسي ١٠٠ جنيه للكيلو.