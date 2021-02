نشرت مي نور الشريف صورة تجمعها بمصفف الشعر الراحل محمد الصغير، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





علقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: You are already missed. Love to you