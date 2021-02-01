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وليد البطوطي: تطوير المتاحف يجذب السياح .. والعالم ينتظر موكب المومياوات الملكية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:39 م
وليد البطوطي، مستشار
وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق
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فرح علاء الخولي
علق  وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، على اجتماع رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، قائلا: من الواضح أن الرئيس يتابع عملية إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التطوير السياحي، معقبا: تدخل القطاع الخاص "بيشيل مع الدولة العبء والحمل والتكاليف وغيرها من الأمور".

وتابع وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح عدد من المتاحف في الفترة السابقة في عدد من المحافظات، وهناك غير متخصصين يتسألون بشكل مستمر لماذا تفتتح الدولة تلك المتاحف، ونرد عليهم بان هذه المتاحف جزء كبير من الاقتصاد الأثري والتراث، وتساعد على ترويج السياحة سواء الداخلية والخارجية"، مؤكدا أن هناك أجانب يشاركون في افتتاحات تلك المتاحف كتحفيز، وتحريك للدول في زيارتها إلى مصر.

وأوضح أن الأجندة الأثرية للعالم تتضمن موكب المومياوات الملكية التي من المفترض أن تنقل من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، معقبا: "حطوا تحته 50 خط"، لأنه حدث عالمي وينتظره العالم كله والصحافة الدولية، إلى جانب انتظار الحدث الأكبر والأضخم لافتتاح المتحف المصري الكبير المؤجل افتتاحه بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحسين ورفع كفاءة الآثار المصرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من توقف مؤشرات ومعدلات السياحة في العالم كله، إلا أن مصر كان لديها عدد "كويس" من أرقام السائحين.
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