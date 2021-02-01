ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى السجل المدني بالقناطر الخيرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على الشكوى المنشورة في خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، تحت عنوان "شاهد.. السجل المدني بالقناطر الخيرية غارق فى مياه المجارى".

وجاء في نص الرد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أفادت بأنه كان يوجد عطل في الشارع وتم التعامل معه وإصلاحه وزالت أسباب الشكوى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى عزبة أحمد فوزي

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى كفر إسماعيل الغربية

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى مدينة الهدى أبوصير بالمرج

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي ديروط بأسيوط

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي بقرية دنديط ميت غمر

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي بني مزار بالمنيا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"

بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية

السعودية تعلن عن حصيلة إصابات كورونا اليومية

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

بيراميدز يقيد صفقاته الشتوية فى قائمته الإفريقية

رئيس جامعة القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا