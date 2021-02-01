د. كمال الدسوقى يكتب: مصر هبة النيل

لا شك أن عودة نافورة النيل للحياة بألوانها الزاهية ورقصاتها الانسيابية الجميلة ما هي إلا تعبير حقيقى عن عودة مصر إلى سابق عهدها لؤلؤة الشرق.





وما يحدث فى أرض الأجداد وما نشاهده من حركة بناء وعمران وتنمية شاملة فى كافة المجالات من أجل تحقيق طموحات وآمال شعب مصر العظيم، سنبدأ فى جنى ثماره قريبا جدا وسنرى على الأرض شكل التغيير الذى يليق بمكانة وقيمة مصر وشعبها.

نعم سيتغير وجه مصر كلها ريفها وحضرها وستكون مصر قبلة السائحين والمحبين.





إن الإنجاز الذي يحدث على الأرض غير مسبوق فى أى مكان بالعالم، المهم أن يكون لدينا الإيمان الكامل بقدرتنا على إحداث التغيير وثقتنا بأنفسنا أننا أحفاد الفراعنة بناة الحضارة والمجد، ولسوف ننطلق عبر الصعاب إلى المستقبل الواعد لأبناء هذه البلد العريق ولن نسمح لأعداء النجاح أن يحبطونا أو يفشلونا أبدا.





نعم يا مصر عادت شمسك الذهب..

أبنائي الشباب عليهم التسلح بالعلم والأمل والعمل والإيمان بأن بلدهم أغلى شىء فى الوجود وعليهم استغلال طاقتهم وإمكاناتهم فى عودة مصر إلى الريادة فى كل شىء وعودة البلد إلى جمالها بشوارعها ومبانيها ونيلها إلى سابق عهده.

فمصر مازالت وستظل بلد الإنجازات والمعجزات وشوية صبر بإذن الله تعالى سيتحقق حلم كل شاب وفتاة فى العيش الكريم على أرضه ووطنه

وفقهم الله لخير البلاد والعباد.





تحيا مصر.