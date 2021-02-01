لليوم الثالث.. استمرار حريق عقار الطوابق بفيصل.. صور

لليوم الثالث تستمر ألسنة اللهب والنيران والأدخنة تتصاعد من داخل العقار المحترق في منطقة الطوابق بفيصل، وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة كردونا أمنيا كاملا حول العقار تحسبا لانهياره في أي لحظة.

وشرحت مصادر أمنية الحالة التي وصل إليها العقار حيث أشارت إلي ضعف احتمالية سقوط العقار من تلقاء نفسه نظرا لاحتماله النيران طوال تلك الفترة ولكنه سيتم إزالته بشكل مؤكد.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق نشب في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليئا بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتعلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصين لتخزين للأحذية.

وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أي نوافذ تساعد على إخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء للتعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلا أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: "سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالإخماد خطر".

وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من ١٨ طابق يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من إخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.

وكانت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أشارت إلى أن ماس كهربائي نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.