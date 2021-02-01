رسائل تليفونية مجهولة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أحد التشكيلات العصابية وهم "مالك محل ألعاب إلكترونية ، عاطل ، مالك محل خدمات هواتف محمولة - مقيمين بالقاهرة" تخصص نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إرسال رسائل لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وقيام مرسل الرسائل بإيهام ضحاياه بأنه موظف بإحدى شركات المحمول، وأنهم قد ربحوا رصيد مجانى من الشركة محل عملهم ، حتى يتسنى له اختراق حساباتهم وسرقة ما بها من بيانات ، ثم إنتحال شخصهم وصفتهم ، وإرسال رسائل من الحسابات المستولى عليها إلى أصدقاء وأقارب المجنى عليهم تتضمن طلب مبالغ مالية بادعاء احتياج مالكى تلك الحسابات لها ، على أن يتم الحصول عليها فى صورة كروت إعادة شحن الرصيد التى يتم تحويلها لاحقًا على رقم محدد.





كما تبين ارتكاب المتهمين لـ 17 واقعة بنفس الأسلوب، تم ضبط إثنين من عناصر التشكيل ، وبحوزتهما 2 هاتف محمول وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم تلك الوقائع.



