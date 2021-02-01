شاهد.. الجمهور يتفاعل مع صورة لـ بيومي فؤاد خلال شبابه

شارك الفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك صورة جديدة له، نالت تعليقات عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكانت الصورة منذ فترة شبابه، وشبه الكثيرون بينه وبين شخصيات مشهورة أخرى، وأعرب البعض عن حبهم له ولأدواره التي تمثل إضافة لأي عمل.

.ومن أبرز التعليقات: " من اكتر الممثلين إللى بحبهم ربنا يوفقك يا نجم النجوم _ فناني المميز بيومي فؤاد"

ويشارك بيومي فؤاد في تصوير فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري. من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام. من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

وشارك ايضا بيومي فؤاد بفيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني. الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.