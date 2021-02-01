ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشارة وزيرة الصحة تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة الأبحاث الإكلينيكية، إن بروتوكول علاج فيروس كورونا سيتم تغييره بسبب اطلاعنا الدائم على مستجدات علاج الفيروس والإحصائيات التي نقوم بها من خلال متابعتنا للحالات المرضية بالفيروس .

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم" ، الوفيات من اصحاب الامراض المزمنة وصلت نسبتهم الي 85% بسبب اصابتهم بفيروس كورونا مؤكدة ان جميع اللجان العلمية في مختلف التخصصات أصبحت الآن تعمل كفريق واحد للسيطرة على فيروس كورونا.

وأوضحت نهي عاصم ،أن حملة 100 مليون صحة ساعدت في تجميع اكبر قاعدة بيانات لأصحاب الأمراض المزمنة وتقوم بمتابعته باستمرار من خلال تقديم خدمات خاصة لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: لا يوجد علاج جذري لعدوى فيروس كورونا

اللقاحات قيد التجارب .. مستشارة وزيرة الصحة: رصدنا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.. فيديو

3 آلاف تلقوا اللقاح.. الصحة: أجرينا تجارب على سينوفارم وتأكدنا من درجة الأمان.. فيديو

بعد التشكيك في إصابات كورونا.. الصحة تفتح النار على منظمة الصحة العالمية

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

الصحة: السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي

ترشيحاتنا

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

قلق في الزمالك.. مدير التسويق يدرس تقديم استقالته بسبب التعاقدات الجديدة

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

حكم من دخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام.. الإفتاء تجيب.. فيديو

النيابة الإدارية تحيل مهندسي وموظفي الحي المسئولين عن عقار فيصل للتحقيق

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور