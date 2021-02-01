مستشارة وزيرة الصحة تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا..فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة الأبحاث الإكلينيكية ، إن بروتوكول علاج فيروس كورونا سيتم تغييره بسبب اطلاعنا الدائم على مستجدات علاج الفيروس و الإحصائيات التي نقوم بها من خلال متابعتنا للحالات المرضية بالفيروس . الأبحاثالإكلينيكيةتغييرهالإحصائياتالمرضية





وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم" ، الوفيات من اصحاب الامراض المزمنة وصلت نسبتهم الي 85% بسبب اصابتهم بفيروس كورونا مؤكدة ان جميع اللجان العلمية في مختلف التخصصات أصبحت الآن تعمل كفريق واحد للسيطرة على فيروس كورونا.



