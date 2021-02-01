مستشارة وزيرة الصحة تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا..فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة الأبحاث الإكلينيكية، إن بروتوكول علاج فيروس كورونا سيتم تغييره بسبب اطلاعنا الدائم على مستجدات علاج الفيروس والإحصائيات التي نقوم بها من خلال متابعتنا للحالات المرضية بالفيروس .
وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم" ، الوفيات من اصحاب الامراض المزمنة وصلت نسبتهم الي 85% بسبب اصابتهم بفيروس كورونا مؤكدة ان جميع اللجان العلمية في مختلف التخصصات أصبحت الآن تعمل كفريق واحد للسيطرة على فيروس كورونا.
وأوضحت نهي عاصم ،أن حملة 100 مليون صحة ساعدت في تجميع اكبر قاعدة بيانات لأصحاب الأمراض المزمنة وتقوم بمتابعته باستمرار من خلال تقديم خدمات خاصة لهم.