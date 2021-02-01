نصب على صاحب مزرعة وأوهمه باستخراج آثار.. تفاصيل اختطاف "تاجر بولاق"

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز اختطاف تاجر بالجيزة.





تلقى قسم بولاق الدكرور بأمن الجيزة بلاغا من شخص50 سنه، أن شقيقه 45 سنة تاجر قطع غيار سيارات حضر للقاهرة لشراء قطع غيار وأقام بشقة ملكه بدائرة القسم وتلقيه اتصال تليفوني من هاتف شقيقه أبلغه خلاله المُتصل باحتجاز شقيقه لقيامه بالنصب عليه وطلب مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.





​توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ان وارء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص كل من سائق 23 سنه، وسايس 21 سنه، وعاطل 30 سنه له معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم الاهرام، وعاطل 36 سنه مقيم دائرة مركز منشأة القناطر.





​عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام اسفرت عن ضبطهم ماعدا اثنان بمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتباطهما بعلاقة صداقة بالمتهمين الأخران وارتكابهم الواقعة بتحريض من مالك مزرعة كائنة بمنطقة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز منشأة القناطر لقيام المجنى عليه بالنصب علي مالك المزرعة والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بزعم استخراج أثار من مزرعته فطلب مالك المزرعة منهما استدراجه هاتفيا بزعم استعانتهما به لخبرته فـى ذلك ولدى حضوره لميدان الرماية بالهرم قاموا باختطافه واصطحابه للمزرعة المُشار إليها.



