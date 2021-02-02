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أخبار العالم

بايدن يلتقي أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:38 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة خطته لإنقاذ الاقتصاد من جائحة كورونا. 

يأتي الاجتماع بعد أن كشف أعضاء مجلس الشيوخ عن اقتراح مضاد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 618 مليار دولار، أي حوالي ثلث حجم الحزمة التي اقترحها بايدن.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع .

وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1,9 تريليون دولار بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.
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